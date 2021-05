Open-Air Comedy Slam : Comedy Slam mit Udo, Eser, Salvatore und Jules in Trier

Trier Auf dem Sporthof des Mergener Hof findet am 5. Juni um 20 Uhr erneut ein Open-Air Comedy Slam statt. Das Event wird zusätzlich als Live Stream bei feedbeat.io übertragen. Die Veranstaltung wird entsprechend der aktuell gültigen Hygieneverordnung durchgeführt.

Die Teilnehmer Udo Wolff aus Aachen ist „Geliebt, gehasst, geplagt, genervt“. In seinem Soloprogramm kämpft sich der Familienvater durch unsere Welt, in der sich fast niemand mehr traut die Wahrheit zu sagen. Nach 30 Jahren Bau, 25 Jahren Ehe und der Schöpfung von drei Töchtern hat sich einiges angestaut.

Eser Akdemir aus Mainz kam als Türke in Deutschland auf die Welt, lebt jetzt als Deutscher in Deutschland und sucht als Rollerfahrer seinen Platz im Verkehr, jung und ungebremst.

Jules aus Frankfurt ist ein weibliches Gegengewicht in der IT Branche. In einer Männerdomäne zu arbeiten ist Sie als einzige Frau bereits gewöhnt. Geprägt von ihrer digitalen Demenz bringt sie ihre Vorgesetzten oft an den Rand der Verzweiflung.