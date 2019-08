Französische Newcomer : Mit Herzblut und positiver Energie

Konz Zwei frische französische Künstler präsentieren Musik der besonderen Art.

(DT) Sehr stimmungsvoll ist die Atmosphäre beim Doppel-Konzert der jungen französischen Newcomer Irma und Tiwayo am Samstagabend im Innenhof des Freilichtmuseums auf dem Roscheider Hof in Konz. Dabei sind es völlig unterschiedliche Musikstile, die die beiden bieten, das ist auch so gewollt, solche Kontraste liebt Veranstalter Christof Kramp von der Agentur StationK, der immer wieder hoffnungsvolle Talente aus dem Nachbarland in die Region holt.