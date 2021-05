Open Air Konzerte : Open Air Shows am Brunnenhof

Trier Wie im vergangenen Jahr präsentiert der Veranstalter Popp Concerts Open Air Konzerte am Brunnenhof in Trier. Bisher wurden drei Termine bestätigt: Am 6. August spielt die Sängerin Sarah Lesch dort ein Konzert.

Im Gepäck hat Lesch auch das Album „Der Einsamkeit zum Trotze“, das sie im ersten Lockdown veröffentlichte. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr und Tickets gibt es ab 29 Euro.

Tim Vantol spielt am 7. August am Brunnenhof. Sein Album „Better Days“ ist am 22. Mai erschienen und ist sein bisher persönlichstes Werk. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr und die Karten kosten 19,40 Euro.

Die Post Hardcore-Combo Marathonmann präsentiert am 14. August ihr Live und Akustik Album „Alles auf Null“, das Mitte April erschien und auf Platz 26 der Deutschen Albumcharts landete. Beginn ist um 19.30 Uhr und Tickets gibt es für 22,70 Euro.

Weitere Termine folgen in Kürze. Die Shows sind bestuhlt und finden in einem pandemie-gerechten Rahmen statt.