Kultursommer Theater-Open-Air: Shakespeare und Carmen unter Trierer Bäumen

Schon bei den 2010 beendeten Antikenfestpielen in Trier war es das leidigste Wort im Kultursommer: Regen. Ohne eine Alternative zu schlechtem Wetter können Open-Air-Veranstalter in hiesigen Breiten - anders als in Italien - einfach nicht planen. Das Theater Trier hat nun erstmals eine Veranstaltungsreihe mit perfekter Schlechtwetter-Alternative entwickelt, die so naheliegend ist, dass man sich fragt, warum nicht schon früher jemand darauf gekommen ist. Es bespielt den Platz vor der eigenen Haustür.