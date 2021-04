Konzerte : Halb Köln und die ganze Welt in Saarburg

Saarburg Neue deutsche Songwriter, Blues, Kölschrock, Weltmusik: Auf der Saarburger Open-Air-Bühne wird’s im Sommer bunt.

Zurück zum Alltag, business as usual? Das ist gerade für Veranstalter und Künstler auch über 13 Monate nach den ersten coronabedingten Absagen noch weit entfernt. Wie entwickeln sich die Zahlen? Was darf stattfinden? Was muss vielleicht doch kurzfristig abgesagt werden? „Die Unsicherheit ist immer dabei“, sagt Christof Kramp. Als privater kommerzieller Veranstalter (Station K) steckt er wie seine Kollegen in einer besonders schwierigen Situation: Die pandemiebedingten Auflagen sind hoch, Aufwand und Kosten sind gestiegen, zugleich ist die Zuschauerzahl bei Open Airs begrenzt. Kramp klagt nicht darüber, er arrangiert sich damit – und hat in Saarburg ein spannendes, vielseitiges Open-Air-Programm an der Kaserne zusammengestellt. Mit großem Blues (Danny Bryant & Big Band), den Alleskönnern Quadro Nuevo, mit dem italienischen Stammgast Pippo Pollina oder mit den New Yorkern Hazmat Modine, ebenfalls alte Bekannte in der Region. Mit Kölsch-

rock-Legenden wie den Bläck Fööss, die ihren coronabedingt ausgefallenen 50. Geburtstag nachfeiern, und neuen Kölsch-Aufsteigern wie Kasalla mit dem Bitburger Bassisten Sebi Wagner. Mit StadtRand kommt eine weitere Kölsch-Band mit regionaler Beteiligung. Kasalla ist für Kramp ein perfektes Beispiel, dass die Saarburger Open Airs auch unter Corona-Bedingungen gut funktionieren – sie spielten im vergangenen Jahr schon an gleicher Stelle. Vor 500 bestens gelaunten Zuschauern, mehr dürfen wegen der Abstandsregeln auch in diesem Jahr – Stand: jetzt – nicht aufs große Gelände. „Da hat man gesehen, dass das Konzept funktioniert. Wir bekamen viel Lob, auch für die Location.“ Was es im letzten Jahr noch nicht gab: Einerseits die Impfungen, die zumindest im Laufe des Jahres für etwas mehr Normalität sorgen sollen. Andererseits: die Corona-Schnelltests. So will Kramp vor den Konzerten Schnelltests anbieten – auch schon nachmittags. „Das wird in den nächsten Monaten dazugehören“, sagt Kramp, der auch neue Formate ausprobiert, wie das Weltmusik-Festival „Konzerte der Kulturen“ (13. - 15. August) oder ein Songwriter-Format mit Dota Duo, Pauls Jets/Philipp Eisenblätter und Catt (29. Juli -1. August, in Nittel und Kanzem). Dass sich auch die Kölner Indiepop-Band Fortuna Ehrenfeld unbedingt lohnt, zeigte sie im vergangenen September im Trierer Brunnenhof (24. Juli, Saarburg, Kaserne). Wem das gefällt, die oder der mag vielleicht auch Milliarden (deutschsprachiger Indie, 6. August). Ein weiterer Schwerpunkt sind Tributebands von MAM (BAP-Cover) über Still Collins (Genesis und Phil Collins) oder We Rock Queen oder das Bon-Jovi-Tribute „Bounce“, mit dem der Saarburger Open-Air-Sommer am 14. Mai voraussichtlich starten wird. Eigentlich sollte die Reihe schon am 23. April mit „Vier Gewinnt“ beginnen – das Konzert ist noch nicht offiziell abgesagt. In Anbetracht der aktuellen Lage rechnet Kramp aber erst mit einem Start im Mai. „Wir sind bereit.“