Trier : Opening 20 in Trier: Musiktheater trifft Klangkunst

Trier (AF) Das Programm für die Jubiläumsausgabe steht: Am Wochenende vom 7. bis 9. Februar geht das 20. Jubiläum des „Opening“ in Trier über die Bühne – das Festival für aktuelle Klangkunst unter der künstlerischen Leitung von Thomas Rath und Bernd Bleffert.

Angekündigt sind elf Konzerte, darunter sieben Uraufführungen. Der Schwerpunkt der 20. Auflage liegt auf dem Musiktheater: „Bild, Handlung, Licht und Klang verschmelzen zu einer Einheit“, so heißt es in der Presseankündigung. Das Festival beschränkt sich dabei nicht auf die angestammte „Heimat“, die Tufa: Die Auftaktveranstaltung „Expanding Time“ mit dem Vokal-Ensemble Vox Nostra findet am 6. Februar in den Viehmarktthermen statt. Weitere Opening-Veranstaltungen gibt’s im Angela-Merici-Gymnasium, im Museum am Dom und in der Tufa (unter anderem mit der Klangkunstausstellung Open-Expo). Der Vorverkauf ist gestartet, erhältlich sind Festivalpässe und Tageskarten.