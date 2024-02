Trier Von Luftballons bis Knochenspur

Mit einem vielteiligen, etwa zweistündigen Performance-Konzert mit dem Titel „Mittel ohne Zweck“, einem Crossover aus Musik, Literatur, Bildender und performativer Kunst schloss das Festival in der Europäischen Kunstakademie. Allein einen Zusammenhalt der vielfältigen Elemente in der vielteiligen Architektur der Kunsthalle zu schaffen, erwies sich als problematisch. So recht wurde kein Gesamtkunstwerk daraus. Äußerst gelungen waren die Musik-Anteile, die feinsinnigen Kompositionen von Gerhard Stäbler, Kunsu Shim und Oded Geizhals, farbenreich und dynamisch gespielt vom brillanten Filip Erakovic am Akkordeon. In Zeiten, in denen die Gefahr des Rechtsextremismus und des Antisemitismus erstarkt, war auch das Performance-Konzert ein Beitrag zur Gegenwehr, wie nicht zuletzt Gerhard Stäblers Rezitation aus Gedichten von Heinrich Heine belegte. Allerdings hatte die gesamte Performance etwas Quasi-Religiöses, das bereits mit der „Kollekte“ begann. Als schließlich Performance-Künstler Bernd Bleffert barfüßig über eine vorher ausgelegte Spur aus Knochen ging, geriet die symbolträchtige Demutsgeste zur pathetischen Weihefeier. Übervater Joseph Beuys grüßte von fern.