Oper „Pelléas et Mélisande“ im Theater Trier: Das erwartet Besucher

Um die Sehnsucht nach Liebe, um Eifersucht, Gewalt und Tod geht es in „Pelléas et Mélisande“, der einzigen vollendeten Oper des französischen Komponisten Claude Debussy. Als letzte Produktion seiner Amtszeit als Musiktheater-Direktor am Theater Trier inszeniert Jean-Claude Berutti jetzt die selten gespielte, tiefgründige Oper für das Haus am Augustinerhof.