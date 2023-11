Selten gespieltes Werk in der Trierer Basilika Selten gespielt – bald in der Basilika

Im Zusammenhang mit dem Namen des Komponisten fallen vielen zunächst seine „Pomp and circum­stance“-Märsche ein; Elgars „Land of hope and glory“ hat in England geradezu Kultstatus. Edward Elgar hat zahlreiche symphonische und kammermusikalische Werke, überdies Chorwerke geschrieben. „The Dream of Gerontius“ ist das bekannteste seiner Oratorien, das im ersten Teil des Werkes die Todesstunde des ins Gebet vertieften Gerontius (Tenor) beschreibt. Er ist umgeben von Freunden, die um die Errettung seiner Seele beten. Ein Priester (Bass) segnet den Sterbenden. Im zweiten Teil begibt sich Gerontius, begleitet von einem Schutzengel (Mezzosopran), auf die Reise durch das Jenseits, sieht sich mit Dämonen konfrontiert und gelangt schließlich mit Fürsprache des Todesengels (Bass) in das Reich Gottes. Den Text zu dem rund anderthalbstündigen Werk entnahm Elgar einem Gedicht des Kardinals John Henry Newman. Der Komponist selbst sagte über den „Gerontius“: „Das ist das Beste von mir […], wenn überhaupt irgendetwas aus meinem Schaffen, dann ist dieses der Erinnerung wert.“