Orgelmusik : Was Louis Vierne besonders macht

Zur Person

Louis Victor Jules Vierne (1870- 1937) war ein französischer Organist und Komponist. Er wurde mit einer schweren Sehbehinderung geboren und erblindete schließlich ganz. Als sein Schlüsselerlebnis nannte er seine erste Begegnung mit der Musik von César Franck, dessen Schüler er später wurde. Sein Studium am Pariser Konservatorium schloss er 1894 bei Francks Nachfolger Charles-Marie Widor mit einem ersten Preis in Orgelspiel und Improvisation ab. Später war er Organist an der Pariser Kirche Saint-Sulpice, Titularorganist der Kathedrale Notre-Dame und unterrichtete selbst am Pariser Konservatorium zahlreiche bedeutende Organisten der folgenden Generation in Frankreich. Vierne unternahm Konzertreisen durch Europa und die Vereinigten Staaten, auf denen er auch als brillanter Improvisator hervortrat. Er starb 1937 während eines Konzerts an seiner Orgel in Notre-Dame.⇥red (Quelle: Wikipedia)