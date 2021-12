Konzert : Orgelkonzert in der Basilika

Trier (red) Kirchenmusikdirektor Martin Bambauer gibt am Samstag, 18. Dezember, in der Evangelischen Kirche zum Erlöser, der Konstantin-Basilika, um 18 Uhr eine Orgelvesper. Er spielt an der symphonischen Eule-Orgel Werke von Charles-Marie Widor und Louis Vierne (6. Symphonie h-Moll op. 59).

Das Konzert ist der Abschluss der Konzertreihe „Voilà Vierne“.