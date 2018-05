später lesen Musik Orgelvesper in der Konstantin-Basilika Teilen

() Eine Orgelvesper lockt am Samstag, 19. Mai, um 18 Uhr in die Konstantin-Basilika. Der Konzertorganist Paul Rosoman aus Wellington/Neuseeland spielt an der symphonischen Eule-Orgel der Basilika Werke von Georg Böhm, Gustav Merkel, Guy Ropartz sowie die große Orgelsonate Nr.2 g-Moll op.151 („Eroica“) des englischen Komponisten Sir Charles Villiers Stanford. red