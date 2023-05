Internationales Konzert Musik ist Völkerverständigung

Sie werden unterstützt von Le Madrigal de Luxembourg, das liegt nahe, ist doch der künstlerische Leiter beider Chöre der formidable Professor Jochen Schaaf. Der dirigiert dann auch sehr stringent „Die sieben letzten Worte Jesu am Kreuze“ (1859) des deutschstämmigen Vorzeige-Franzosen César Franck, begleitet vom Filharmonisch Orkest. Diese letzten Botschaften Jesu am Kreuz von Golgatha spielen eine zentrale Rolle in der Rezeption des Erlösers, endend mit „Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.“ So atmet das Konzert eine getragene Stimmung, dabei transportiert es auch Hoffnung. Francks Musik berührt das Herz, romantisch, poetisch und von heiligem Ernst. Dennoch vermittelt sie das dem christlichen Glauben zugrunde liegende Versprechen auf Erlösung.