Run auf die Tickets Pascow in der Europahalle: „Wir waren immer sehr verbunden mit Trier“

Kommt auch nicht so oft vor: Eine regionale Band, die eine Show in Trier bekannt gibt - und schon am ersten Online-Vorverkaufstag gehen über 800 Tickets weg. So ging es Pascow am Sonntag. Drei Konzerte hatte die Punkrockband kurzfristig angekündigt, in Berlin, Dortmund und in der Europahalle Trier (26. Oktober) – und für die drei Shows wurden am Sonntag bereits 2000 Tickets verkauft.