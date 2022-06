Meinung : Paulinus-Forschung: Noch eine Attraktion für die Antikenstadt Trier

Ein Kommentar zur Bedeutung der neuen Erkenntnisse zum antiken Bischof.

Echt oder nicht echt – an dieser Frage scheiden sich in Trier immer wieder die Geister. Bei jeder Wallfahrt zum Heiligen Rock kommen Zweifel auf, ob das im Dom aufbewahrte Textil tatsächlich das ungeteilte Gewand Christi sein kann, das dieser am Kreuz trug. Im Vergleich zum Rock, der überhaupt erst 1196 belegt und 1512 erstmals öffentlich gezeigt wurde, hat St. Paulin nun ein viel echteres Pfund, mit dem man wuchern kann. Der Mann aus dem Paulinusgrab stammt tatsächlich aus der Spätantike, und er stammt aus dem Süden.