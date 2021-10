Geschichte : Per App auf Spuren jüdischen Lebens

Trier Eine neue Smartphone-Anwendung ermöglicht einen kommentierten Rundgang zu Stätten jüdischen Lebens in Trier. Wir haben sie ausprobiert.

(ten) Dieses Jahr wird in ganz Deutschland das Jubiläum „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ begangen, das anno 321 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. „Wahrscheinlich ist aber das Judentum schon mit den Römern nach Deutschland und damit wohl auch nach Trier gekommen“, sagt der Trierer Kulturdezernent Markus Nöhl. Viele Spuren jüdischen Lebens finden sich heute noch in Trier, zum Beispiel an der Porta Nigra, an der alten Judenpforte oder am jüdischen Friedhof. Die Trier-Tourismus-Marketing-Gesellschaft (TTM) hat zusammen mit der Stadt eine Anwendung für Smartphones entwickelt, in der diese 20 Orte in der Stadt vorgestellt werden.