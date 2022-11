Besonderes Konzert : Musik zum Anschauen – Percussion-Konzert in Trier soll auch für Gehörlose zum Erlebnis werden

Profi-Percussionistin Sakiko Idei beim Trommel-Workshop mit hörenden und gehörlosen Teilnehmern in der Herz-Jesu-Kirche in Trier Foto: Andreas Feichtner

Trier Ein professionelles Konzert, das sich gezielt (aber nicht nur!) an Gehörlose richtet? Das gibt es am Sonntag an einem besonderen Ort in Trier zu erleben. Was es damit auf sich hat.

Pssst. In den Pausen ist es still, kein Mucks ist zu hören, und doch tobt der Beifall von allen Seiten. Es ist kein Johlen, kein Klatschen, kein Klopfen. Die Trommlerinnen und Trommler, die an diesem Donnerstagabend in der Kirche Herz Jesu in Trier-Süd proben, heben die Hände auf Kopfhöhe, drehen sie nach und links und rechts, um zu zeigen: Gut gespielt! Applaus in Gebärdensprache. Denn in dieser Trommelgruppe, die von der Profi-Percussionistin Sakiko Idei geleitet wird, spielen gehörlose und hörende Menschen zusammen.

Eine von drei Gehörlosen, die regelmäßig mitspielen, ist Juliane Beucher. Sie ist von Geburt an taub. Wie sich die unterschiedlichen Rhythmen mit dem satten Hall im Kirchenbau verbinden, das kann sie nicht hören. „Aber ich spüre die Schwingungen an den Beinen, wo die Trommel steht, und in den Händen“, lässt Juliane Beucher über Bruni Werner mitteilen, ihre Sitznachbarin. Die Triererin gehört zum Leitungsteam der Herz-Jesu-Kirche, sie ist für Inklusion zuständig und hat im Zuge dessen die Gebärdensprache gelernt. Seit 2003 ist die Katholische Gehörlosengemeinde des Bistums im Trierer Süden zu Hause, es ist die einzige Pfarrei für gehörlose Menschen in Deutschland.

„Musik zum Sehen“ - Konzert am Sonntag

Da passt es, dass in der Kirche am Sonntag ein Konzert stattfinden wird, das es in dieser Form in der Region noch nicht gegeben haben. Das Profi-Percussion-Trio FourSchlag – der Name stammt noch aus Quarttet-Zeiten – richtet sich bei dem „Watch the Beat“-Konzert gleichermaßen an Hörende und Gehörlose. „Wir benutzen viele Lichteffekte, haben beleuchtete Trommeln gebaut und spielen auch mit Leuchtsticks“, sagt die studierte Percussionistin Sakiko Idei, die auch die inklusive Trommelgruppe leitet (die aber ihrerseits keine Auftrittsambitionen hat). Zum Trio gehören auch ihr Mann Hans Rudolf, Solo-Paukist im Philharmonischen Orchester Trier, sowie der Koblenzer Michael Zeller (1. Schlagzeuger beim Staatsorchester Rheinische Philharmonie).

Musik auch für Gehörlose ein Erlebnis

Die Musik ließe sich schließlich auch optisch wahrnehmen. Sie spielen auch große japanische Trommeln, Taikos. „Da spürt man die Vibrationen – das war unsere Idee, die Musik auch optisch erlebbar zu machen“, sagt Sakiko Idei. So werden gehörlose Besucher nah an den Instrumenten sitzen, um auch die Schwingungen zu spüren, sagt Bruni Werner: „Es ist aber natürlich ein Konzert für alle.“ Ihr war wichtig, dass Konzerte auch für Gehörlose Erlebnisse sein können. Es werde vielen tauben Menschen schon früh vermittelt, dass sie beim Thema Musik praktisch außen vor seien – zu Unrecht.