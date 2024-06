Experimentierfreudigkeit und Cross-over der Künste Renommierte Performance-Künstler kommen nach Trier

Hier sind sie vor Jahren an Land gegangen. EarPort heißt das lang gestreckte weiße Gebäude am Duisburger Innenhafen, in dem der Komponist Gerhard Stäbler und sein Kollege und Lebenspartner Kunsu Shim leben und arbeiten. Als einen „Ort für experimentelle Musik und der Begegnung der Künste“ verstehen die beiden Komponisten und Performance-Künstler ihren „Hafen für die Ohren“, aus dem sie im eigenen Schaffen und mit den Gästen ihrer Veranstaltungen immer wieder aufbrechen zu neuen Hörabenteuern und Hörerfahrungen.