Party in der Innenstadt Peter Fox lässt Trier glänzen – und tanzen!

„Ich weiß nicht, ob alles glänzt – aber Trier glänzt heute“, sagt Peter Fox am Ende der Show in Anspielung auf seinen Hit „Alles neu“. Es ist ein Höhepunkt des Auftritts, gefolgt von „Haus am See“. Den Song spielt er als letzte Zugabe in einer stark veränderten, sehr ruhigen Version. Textlich kann er mit seinem wohl größten Hit nicht mehr so viel anfangen – und der Idee, irgendwann irgendwo anzukommen. Dafür sei das Leben doch zu sehr eine Reise. Vor allem die Stücke vom ersten Album, „Schwarz zu blau“ etwa oder „Schüttel deinen Speck“ werden von den Fans gefeiert, auch die eingestreuten Covers von Seeed wie „Hale-Bopp“ und „Lass Sie Gehn“ werden von den Fans gefeiert. Das Konzert beginnt er aber mit vier neuen Stücken – die Opener „Vergessen Wie“ und „Ein Auge blau“ haben auch ihren Charme, Peter Fox setzt sich dort mit dem Älterwerden auseinander. Das schreit dann nicht ganz so laut nach Party – aber der 51-Jährige will und sollte auch als wichtige Stimme in der deutschen Musikszene wahrgenommen werden. Einige der neuen Stücke haben das Zeug, Klassiker zu werden.