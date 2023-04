Im Juni vor dem Welterbe Star kommt nach Trier: Peter Fox zieht’s vor die Porta

Mit „Zukunft Pink“, „Vergessen wie“, „Weiße Fahnen“ und – zuletzt – „Ein Auge Blau“ hat der Seeed-Frontmann schon neue Songs in den vergangenen Monaten veröffentlicht, die einen Vorgeschmack auf das Konzert geben – und auf das Album „Love Songs“, das am 26. Mai erscheinen soll. Es wird das zweite Soloalbum nach dem immens erfolgreichen Debüt „Stadtaffe“ (mit Hits wie „Alles neu“, „Haus am See“ und „Schwarz zu blau“). Zuletzt war Peter Fox im Juli 2022 mit Seeed auf dem Luxexpo-Gelände zu erleben. In Trier spielte er auch schon, bevor die Reggae/Dancehall-Formation richtig durchstartete – damals in der früheren Panzerhalle Trier-Euren. Zweiter Frontmann bei Seeed ist Frank Dellé (Eased), der in Trier Abitur gemacht hatte. 2013 spielte Seeed auch in der Arena Trier.