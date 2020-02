Konzerte in Lebach und auf der Loreley : Peter Maffay: Zwei Open Airs 2021 in der Großregion

Trier (red) Peter Maffay wird in diesem Jahr 70, vor einem halben Jahrhundert begann seine Karriere – und aktuell ist er auf Jubiläumstour durch die ausverkauften Arenen des Landes.

Nun wurden auch Open Airs für das Jahr 2021 bestätigt. So wird Peter Maffay unter anderem am 21. August auf der Loreley-Freilichtbühne auftreten (St. Goarshausen), sowie im 7. August 2021 auf der Pferderennbahn La Motte im saarländischen Lebach. An gleicher Stelle spielt in diesem Jahr bereits Udo Lindenberg (27. und 28. Juni).