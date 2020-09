Trier : Jung und hinterlistig

Trier Im Theater Trier inszeniert Hausherr Manfred Langner Peter Yeldhams Komödie „Auf und davon“ im Großen Haus.

Boulevardkomödien – das war nun ganz und gar nicht das Genre, dessentwegen Manfred Langner seinerzeit zum Theater gegangen war. Der junge aufstrebende Regisseur hatte den Beruf wegen Goethe, Schiller und Shakespeare ergriffen, und wenn schon Komödien, dann allerhöchstens mal ein Kleist. Doch da ihn sein damaliger Chef vor die Alternative stellte, mach es oder geh, entschied er sich fürs Machen. Und musste feststellen, dass eine Boulevardkomödie auf die Bühne zu bringen eine äußerst verzwickte Sache ist. Die funktioniert nämlich exakt wie ein Schweizer Uhrwerk, wenn sie gut geschrieben ist, und verlangt allen Beteiligten neben äußerster Präzision ein exaktes Gefühl fürs Timing ab. Und wehe, ein Rädchen gerät ins Ruckeln! Da kann die schönste Pointe rasch verpuffen. Bei der Arbeit, erläutert der Trierer Intendant, „lernt man das Genre schätzen und gleichzeitig die Schwierigkeiten kennen, die es bietet – größere etwa als eine Tragödie“. Denn damit könne man Menschen berühren oder schockieren. „Aber den Punkt zu finden, an dem jemand lacht, also eine sehr direkte und spontane Gefühlsäußerung von sich gibt – den zu erwischen, das ist die Kunst.“

Und gut geschrieben ist Peter Yeldhams „Auf und davon“, erklärt Langner, diese pfiffige Gaunerkomödie um junge, mit allen Wassern gewaschene Frauen, die ans Geld ranwollen, und zielstrebigen, hinterlistigen Männern, die das Geld haben und an die Frauen ranwollen. In seinem allerersten Bühnenstück erzählt Yeldham von Josephine und Elizabeth, die mit ihrer Masche so lange erfolgreich sind, bis sie Charlie kennenlernen und feststellen müssen, ihren Herrn und Meister in Sachen Tricksereien und Schwindeleien gefunden zu haben.