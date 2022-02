Kunstwerk der Woche : Fotografieren, um die Zeit festzuhalten

„Der Zeit ist die Leichtigkeit abhanden gekommen“, sagt Petra Gueth. Stimmungen, die sich in ihren jüngsten malerischen Landschaftsaufnahmen wiederfinden. Foto: Petra Gueth

Ihre Follower auf Facebook kennen sie als PG Stone. „Das „Stone“ ist die englische Übersetzung meines Vornamens“ lacht Petra Gueth. Petra kommt bekanntlich aus dem Griechischen und bedeutet „Stein“ oder „Fels“.

Ein sicherer Untergrund in diesen Zeiten, in denen einem leicht der Boden unter den Füßen schwanken kann. Keine Frage: Petra Gueth hat Humor und zudem einen wachen Blick, wie ihre Fotos eindrücklich zeigen. Lebhaft und entschieden klingt die Stimme der studierten Sprachwissenschaftlerin, für die inzwischen die Fotografie eine Sprache mehr geworden ist. Eindrucksvoll und beredt drückt sie sich darin aus.

Angefangen hatte alles eher zurückhaltend mit einer Coolpix Kompaktkamera. „Mit der Zeit wurde ich mutiger“ berichtet die Triererin. Jahre später war dann mit dem Erwerb einer digitalen Vollformatkamera neben Mut und Foto-Leidenschaft auch eine professionelle technische Ausrüstung vorhanden. Inzwischen hat Petra Gueth jede Menge fotokünstlerische Genres im Portfolio, von der Straßenfotografie, die sich dem Leben in urbanen Straßenräumen widmet, über Architektur- und Theaterfotografie bis hin zur Fotografie von Landschaften und Pflanzen.

Als Fotografin begleitete sie eine Produktion der Theatergruppe der Universität Luxemburg, arbeitete mit der Choreografin Hannah Ma zusammen und war beim Graffiti Festival in Saarbrücken mit ihrer Kamera dabei. In Trier wurden ihre Fotos beim Kunstpreis des Kunstraums KM9 in der Karl-Marx-Straße gezeigt. „Ich fotografiere, um die Zeit festzuhalten und einem Augenblick Dauer zu verleihen“, sagt Petra Gueth über ihre Arbeit. Um Dokumentation geht es ihr dabei allerdings nicht.