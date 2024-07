10 regionale Musikfestivals – Teil 2 Pferdefest, Rocco, E-Lake ...: Wer spielt, was sich lohnt, was sie einzigartig macht – mit Tipps!

Das steht an: Auch im luxemburgischen Echternach stehen deutsche Acts hoch im Kurs. Beim Gratis-Festival am Echternacher Stausee spielen in diesem Jahr am Freitagabend Itchy (Punkrock aus der Nähe von Stuttgart), aus der Region ist Project 54 dabei (die in diesem Jahr ihr Comeback feierten). Am späteren Abend geht es mit deutschem Hip Hop weiter (vom Saarländer DCVDNS und OG Keemo). Den Abschluss auf der Hauptbühne macht das Electro-Duo Digitalism. Am Samstag liegt der Fokus auf elektronischer Musik.