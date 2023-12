Festival-Award Pferdefestival hängt alle ab – Piesport vor Köln und Dortmund

Ganz schön kreativ – das lässt sich beim Pferdefestival auf dem Piesporter Berg nicht nur über die Programmgestaltung oder über die Outfits vieler Fans beim wohl buntesten aller regionalen Musikfestivals. Auch, was die optische Aufarbeitung und die Promo des Drei-Tage-Events am zweiten August-Wochenende angeht, spielt das Pferdefestival in der höchsten Liga. So ist die Veranstaltung – und damit der in Bernkastel-Kues beheimatete Verein für Kunst, Kultur und Inklusion e.V. – nach der diesjährigen Festivalsaison mit einem besonderen Preis ausgezeichnet worden: Beim in Hamburg verliehenen Branchen-Preis „Helga! Festival Award“ gewann das Pferdefestival die Kategorie „Reichhaltigste Reichweite“.