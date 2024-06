Kulturfestival an der Mosel Viele wollen beim Pferdefestival auftreten - das sind die Gewinner

Es hat sich nicht nur an der Mosel herumgesprochen: Das Pferdefest am zweiten August-Wochenende auf dem Piesporter Berg gehört zu den ganz besonderen Musikfestivals in Deutschland, mit einer einzigartigen Atmosphäre. Das zeigt nun auch die Resonanz auf eine neue Aktion des ausrichtenden Vereins für Kunst, Kultur & Inklusion. Um zwei Plätze im Festival-Line-up konnten sich Bands, Künstlerinnen und Künstler bewerben – je einen in der Kategorie Musik und Performance-Kunst. Aus über 50 Bewerbungen von „sehr verschiedenen Talenten aus der Region und ganz Deutschland“ erstellte die Jury eine Shortlist.