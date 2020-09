Klassik : Konzertfreuden mit Schutzmaske

Luxemburg Die Philharmonie in Luxemburg beginnt ihre Spielzeit anders als je zuvor: mit einem Beethoven-Zyklus unter strengen Hygiene-Auflagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Möller

In Sachen Corona geht die Philharmonie in Luxemburg kein Risiko ein. Die Platzkapazität der Säle wird nur zu 40 Prozent ausgeschöpft. Was bedeutet, dass im großen Auditorium nur 450 bis 550 Besucher Platz finden und im Kammermusiksaal an die 100. Das Abo-System wurde ausgesetzt, Karten sind derzeit nur im freien Verkauf erhältlich. Information und Billetterie, Gastronomie und Garderobe sind geschlossen. Auch Konzertpausen gibt es vorläufig keine. Und ganz generell ist das Tragen einer Schutzmaske (Mund-Nase) in der gesamten Philharmonie Pflicht – also auch während der Konzerte!

Das sind durchdachte und umfassende Maßnahmen. Eins indes konnten sie nicht verhindern: Die ganz spezifische Stimmung, die Philharmonie-Konzerte so unverwechselbar machte, ist verloren. Schon beim dem Eröffnungskonzert der neuen Spielzeit war die optische und akustische Umgebung anders als gewohnt. Nur jede zweite Reihe war besetzt. Und wo sich sonst in der Philharmonie Platzsuche, Gespräche und ersten Töne zu einem schweren und eher dunkel getönten Rauschen addierten, klang der Raum dieses Mal ungewohnt leicht und hell.

Möglich, und vielleicht wahrscheinlich, dass auch die weit auseinander postierten Musiker des Orchestre Philharmonique und ihr Chef Gustavo Gimeno betroffen waren von den neuen akustischen Verhältnissen. Vielleicht wollten sie zumindest im B-Dur-Klavierkonzert zur Einleitung des Beethoven-Zyklus I die ungewohnte Position korrigieren. Jedenfalls entfaltete das Orchestertutti in Beethovens chronologisch erstem Klavierkonzert einen ausgeprägt traditionellen, sinfonischen Klang. Und auch Gustavo Gimenos Gestik, die auf Markanz und Deutlichkeit abhob, konnte daran wenig ändern. So entwickelte sich zwischen Solist und Tutti ein eigentümlicher Bruch: Krystian Zimermans strenger, stellenweise fast unterkühler und doch in seiner Transparenz begeisternder Beethoven-Stil und dazu ein unprofiliert klingendes Orchester in einer Komposition, die Profil so dringend gebraucht hätte.

Anders stand es mit Beethovens C-Dur-Konzert, chronologisch dem zweiten. Schon der wunderschöne, lyrische Einstieg des Orchester, sein ausgreifendes, klangbewusstes, „sprechendes“ Musizieren – all das bewegte sich auf einer anderen, einer neuen Ebene. Krystian Zimerman bringt dazu alles auf, was einen exzellenten Beethoven-Interpreten ausmacht: die Transparenz im Klang, die Detailfreude, die Fähigkeit zu weiten, epischen Bögen, die Präzision und Sensibilität im Anschlag, die Eleganz, und die Fähigkeit zum kantablen Musizieren.

So addierten sich bei Orchester und Solist die musikalischen Vorzüge zu einem respektablen Resultat. Im langsamen Satz mit seinen Moll-Eintrübungen stellten sich überdies Anklänge an eine stimmungsvolle Nachtmusik ein. Und der Schluss des Konzerts verbreitet bei Zimerman und Gimeno eine Nachdenklichkeit, die in Corona-Zeiten zweifellos am Platz ist. – Der Beifall dauerte zwar an, blieb aber doch zurückhaltend. Dieses Konzert war ganz sicher kein Fall für Ovationen. Und es scheint, als bliebe am Ende noch ein Rest von Beklommenheit zurück.

Mitten zwischen die beiden Klavierkonzerte, für manche überraschend und doch künstlerisch konsequent, hatte Gimeno die Orchesterfassung von Weberns Fünf Stücken für Streichquartett gestellt. Sie man davon ab, dass sich Extreme in Klang und Lautstärke solistisch deutlicher realisieren lassen als im Orchester, so gelang dem Orchestre Philharmonique doch eine sensible Interpretation dieser bedeutenden Musik. Die Kombination von Klassik und Schönbergschule im Beethoven-Zyklus I ist vielleicht ungewohnt, aber doch inhaltlich sinnvoll und historisch belegt: Auch das berühmte Kolisch-Quartett mit Schönbergs Schwiegersohn Rudolf Kolisch an der ersten Geige kombinierte in seinen Programmen Tradition und Moderne.