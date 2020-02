Philharmonie Luxemburg : Philharmonie: „Wir haben eine starke Vision“

Gustavo Gimeno, ­Chefdirigent in ­Luxemburg und ­demnächst auch in ­Toronto. Foto: Philharmonie Luxemburg/Marco Borggreve

Luxemburg Die Philharmonie in Luxemburg verlängert den Vertrag mit Gustavo Gimeno, dem Chefdirigenten des Orchestre Philharmonique bis 2024/25.

Das Gewicht der Nachricht stand in umgekehrtem Verhältnis zu deren Umfang. Kurz und knapp verkündete Philharmonie-Chef Stephan Gehmacher, der Vertrag mit Gustavo Gimeno als Chefdirigent des Orchestre Philharmonique (OPL) werde um drei weitere Jahre bis zum Ablauf der Spielzeit 2024/2025 verlängert. Mit der Vertragsverlängerung unterstrichen Konzerthaus und Orchester in Luxemburg die bereits mündlich bekundete Zufriedenheit mit dem spanischen Dirigenten.

Die Verlängerung war auch dazu angetan, auf frühere Entscheidungen zurückzublicken. Philharmonie-Präsident Pierre Ahlborn und Kulturministerin Sam Tanson zogen unisono eine durchweg positive Bilanz der fünf Jahre seit Gimenos Start in Luxemburg 2015. Stolz sei man auf das Orchester, erklärten sie. Gimeno seinerseits bekundete seine Verbundenheit mit dem OPL, aber auch zu Luxemburg, das für ihn neben Amsterdam, wo seine Familie lebt, eine zweite Heimat geworden sei. Zu seiner Zusammenarbeit mit dem OPL sagte er: „Wir haben in den letzten Jahren einen weiten Weg zurückgelegt. Das Orchester und ich, wir haben eine starke Vision gemeinsam – zum ­Klangideal, zu den Klangmischungen und zur musikalischen Balance.“ Für die Zukunft versprach Gimeno eine vertiefte musikalische Arbeit auch in bislang weniger beachteten Beiträgen. Die Position als Chefdirigent des Toronto Symphony Orchestras wird Gustavo Gimeno zusätzlich antreten. Bereits im September 2018 war er dazu ernannt worden. Beginnen soll seine Arbeit in Kanada in diesem Jahr 2020.