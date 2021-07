Philharmonie : Rattle, Damrau und Gergiev! Hochkarätige Gäste in der kommenden Saison an der Philharmonie Luxemburg

Sie wird eine der beiden Artists in residence in der Philharmonie in Luxemburg: die amerikanische Mezzosopranistin Joyce DiDonato. Foto: Photographer - Chris Singer/Chris Singer

Luxemburg Die Philharmonie Luxemburg will ihre Tore in der kommenden Spielzeit endlich wieder weit öffnen und aus dem Vollen schöpfen.

Von Julia Hochstenbach

Die Vorfreude auf die kommende Saison ist groß, das ist zu spüren: Auch in Luxemburg stand das Kulturleben weitgehend still, doch nun wartet ein prall gefülltes Programm für die kommende Saison darauf, ein wahres Füllhorn musikalischer Ereignisse auszuschütten, das nur so funkelt von Vielfalt und Ideenreichtum. Mit berühmten Werken und großen Stars, einer breiten Palette an Formaten und Genres, mit Festivals und liebevoll entwickelten Konzerten für junge Menschen ist für jeden etwas dabei.

Ein Herzstück sind die zehn Konzerte des Orchestre Philharmonique du Luxembourg unter der Leitung seines Chefdirigenten Gustavo Gimeno. Gemeinsam mit der Star­sopranistin Diana Damrau geben sie den Startschuss in die Saison, in der sie sich diesmal besonders französischer und italienischer Musik widmen werden – vom Barock bis hin zur zeitgenössischen Musik und mit hochkarätigen Solisten wie dem international bekannten Cel­listen Truls Mørk oder dem Startenor Rolando Villazón.

Zwei Ausnahmekünstlerinnen präsentieren sich in diesem Jahr als Artists in residence in je drei Konzerten: die wunderbar sensible Geiger­in Isabelle Faust spielt neben zwei Kammermusikabenden das Violinkonzert von Benjamin Britten mit dem Orchestre Philharmonique, die amerikanische Mezzosopranistin Joyce DiDonato lässt in Händels Oratorium „Theodora“ barocke Pracht erstrahlen und zeigt sich mit ihrem Programm „Songplay“ von einer ganz persönlichen Seite.

Neben weiteren international bekannten Künstlern werden auch renommierte Orchester in der Philharmonie zu Gast sein. So spielen die Münchner Philharmoniker unter dem russischen Stardirigenten Valery Gergiev, und Simon Rattle dirigiert gleich zwei hervorragende Orchester auf dem Luxemburger Podium: einmal „sein“ London Symphony Orchestra, einmal das Chamber Orchestra of Europe.

Drei Festivals setzen inspirierende Akzente im Musikgeschehen. Das seit 2016 bestehende Festival „atlântico“ stellt die Lebendigkeit der Musikkultur im portugiesischsprachigen Raum vor: mit dem brasilianischen Gitarristen Gilberto Gil etwa, der in seiner Musik nach Verbindungen mit anderen Kulturen sucht, mit der Lissabonner Sängerin Luísa Sobral oder den Zouk-Rhythmen von Sara Tavares. Das Festival für zeitgenössische Musik „rainy days“ feiert bereits seinen 20. Geburtstag, wenn auch pandemie­bedingt um ein Jahr verschoben. Zur Eröffnung überführt der südafrikanische Künstler William Kentridge Kurt Schwitters’ berühmte „Ursonate“ von 1932 in eine Multimedia-Performance; und auch sonst werden hier voller Experimentierfreude Übergänge und Zwischenstadien, Klänge und Klanggrenzen erforscht. In diesem Jahr steht dabei das Thema der Begegnung im Mittelpunkt: Begegnungen zwischen Künstlern und Publikum, zwischen verschiedenen Epochen und Ländern, zwischen Kulturen und Welt­anschauungen werden hier musikalisch erfahrbar.

Auf ihre Weise ebenfalls vielfältig und multikulturell ist die musikalische Landschaft der Großregion Luxemburgs, der die Philharmonie bereits seit ihrem Bestehen regelmäßig eine Bühne bietet – Profi-Musikern und Amateuren gleichermaßen. In diesem Jahr wird diese regionale Musikszene zum „Fräiraim Festival“ gebündelt, welches das ganze Haus und die Place de l’Europe mit Musik aller möglichen Stilrichtungen erfüllen wird: von Jazz über Flamenco und Hip Hop bis zur Klassik.

Musik aus aller Welt und diverser Genres bilden einen weitere Schwerpunkt. So lassen Anthony Braxton und Charles Lloyd Jazz vom Feinsten hören, die syrische Sängerin und Oud-Spielerin Waed Bouhassoun dagegen entführt in arabische Klangwelten; und in der Reihe „Ciné-Concerts“ werden preisgekrönte Filme live-musikalisch begleitet. So wird der Stummfilm-Klassiker „Nosferatu“ von Klavier und Celesta vertont, ein indisches Musikensemble untermalt den Film „Shiraz“, und zu weiteren Filmen erklingt gar der volle Sound des Orchestre Philharmonique du Luxembourg.

Ein wichtiges Augenmerk gilt schließlich der Pflege des Nachwuchses sowie der Öffnung für alle Publikumsschichten. In ihr erstes Jahr geht die neu gegründete Luxembourg Philharmonic Orchestra Academy, die sieben jungen Musikertalenten die Möglichkeit bietet, hochkarätige Weiterbildung mit dem Berufseinstieg in ein Orchester zu verbinden. Und auf das junge Publikum wartet ein breites Programm, zugeschnitten auf alle Altersstufen. Da gibt es die Community-Oper „Der herzlose Riese“ von Elena Kats-Chernin, musiziert vom Jugendchor Pueri Cantores und dem Orchestre Philharmonique du Luxembourg; da gibt es Konzerte, die Musik und erzählte Geschichten verbinden, und zahlreiche weitere Projekte, die den Jungen und Jüngsten Musik näherbringen sollen. Die Lust an eigener Kreativität wird mit Workshops, interaktiven Angeboten, Schulprojekten und digitalen Formaten gefördert.

Die Fondation EME schließlich, die sich die Integration bedürftiger Menschen auf musikalischem Wege zum Ziel gesetzt hat, bietet in Zusammenarbeit mit der Philharmonie Projekte für diverse Zielgruppen an, darunter „Beethovens‘ Dance“, eine Reihe von Tanzworkshops für Jugendliche unterschiedlichster Herkunft, deren Abschlussperformance im Juni 2022 auf Arte übertragen wird.

Sie wird eine der beiden Artists in residence in der Philharmonie in Luxemburg: Violinistin Isabelle Faust. Foto: Felix Broede/Photographer: Felix Broede