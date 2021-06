Kultur : Ein Orchester erfindet sich neu

Trier Bei den Sommerserenaden im Trierer Brunnenhof treten die Philharmoniker wieder in voller Besetzung an.

Der Generalmusikdirektor überbrachte die freudige Nachricht höchstselbst. Jetzt, bei den Sommerserenaden im Brunnenhof, würden die Philharmoniker wieder in fast voller Besetzung antreten, verkündete Jochem Hochstenbach. Die mehrmonatige Durststrecke, in der Philharmoniker zum Beispiel bei der Feuerwehr Dienst taten, ist damit hoffentlich vorbei.

Und so kam es – nein, nicht zu einem großen Spannungsbogen. Eher breiteten die Philharmoniker ein Feld aus, in denen Kompositionen sehr unterschiedlicher Herkunft gleichberechtigt nebeneinanderstanden. Richard Strauss, Dvo­řák und Johann Strauss junior. Gounod, Grieg, Fauré und Debussy – bei ihnen allen klang die Vielfalt mit, die das musikalische 19. Jahrhundert so reizvoll macht. Direkt nach dem Einstieg mit dem „Zarathustra“ von Richard Strauss setzte sich Händel mit seiner „Feuerwerksmusik“ dekorativ in Szene. Und das philharmonische Blech verband bei Giovanni Gabrielis Sonaten aus dem 17. Jahrhundert Klangpracht mit rhetorischer Beweglichkeit.