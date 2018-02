später lesen Universität Philippika-Preis für Doktorarbeit über spätantike Musik Teilen

An der Universität Trier wird der Philippika-Preis für interdisziplinäre altertumswissenschaftliche Dissertationen verliehen. Preisträgerin 2017 ist Jutta Günther mit ihrer Doktorarbeit „Musik als Argument spätantiker Kirchenväter: Untersuchungen zu Laktanz, Euseb, Chrysostomos und Augustinus“. In ihrer Arbeit beschäftigt sich Günther mit einem Thema, das die Grenzen zwischen Altphilologie, Alter Geschichte und Musikgeschichte überschreitet. Dabei arbeitet sie heraus, dass die Geschichte der abendländischen Musik einen anderen Verlauf genommen haben könnte, wenn sich die antiken Autoren nicht intensiv mit der Rolle der Musik im Christentum und deren Praxis im Gottesdienst entscheidend beschäftigt hätten. Der Preis ist nach der Monographienreihe „Philippika. Altertumswissenschaftliche Abhandlungen. Contributions to the Study of Ancient World Cultures” benannt. Die Reihe publiziert Veröffentlichungen aus allen Bereichen der Altertumswissenschaften und versteht sich als Plattform für eine interdisziplinäre Perspektive.