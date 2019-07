Konz : Mehr als nur Flügel für Konz

INFO

Sechs Veranstaltungen an zwei langen Wochenenden, die mit einer Ausnahme im Kloster St. Bruno in Konz-Karthaus aufgeführt werden: Im Eröffnungskonzert „Pianomanie“ (30. August) spielt Joseph Moog mit seinem langjährigen Duo-Partner Kai Adomeit: „Zwei Pianisten, zwei Perspektiven – mal solo, mal als Duo: Wir werden den Flügel von allen Seiten beleuchten“, kündigt Moog an. Am 31. August gibt es in der Tradition der Sommerakademie das „Spotlight Junge Musiker“ unter der Leitung von Moritz Reutlinger und Christopher Hastings. 1. September: „Klavierabend Joseph Moog“ (im Haus Beda, Bitburg) – er spielt Schubert, Chopin, Debussy und Liszt. Das OPL Brass Ensemble – die Blechbläser des luxemburgischen Philharmonie-Orchesters – spielen open air in den Kloster-Arkaden. Trialoge (7. September): Klaviertrio-Abend mit Kai Adomeit (Klavier), Moritz Reutlinger (Violoncello), Lea Kottke (Violine). Das Finale findet am Sonntag, 8. September, statt (mit Moog, Adomeit, Cellist Niall Brown und Pianistin Isabelle Trüb). Weitere Infos:

Konzmusikfestival.de