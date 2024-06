Oper, Musical und die Premiere einer Hymne Tolle Stimmen, tolle Stimmung beim Picknickkonzert vor der Porta in Trier

„Wir schaffen das“, verspricht Moderatorin Stephanie Theiß zu Beginn. Lässt allerdings bewusst offen, was genau sie damit meint: Bis neun Uhr durch zu sein mit dem Programm, also kurz vorm Anpfiff, oder ein brillanter Sieg über die Eidgenossen, die dann gegen die deutsche Mannschaft auflaufen? Ist bekanntlich nicht ganz so brillant gelaufen, also für Deutschland, aber tatsächlich ertönte um zehn Minuten vor neun der Schlusspfiff, pardon, der letzte Akkord dieses Konzerts mit enormer Besucherdichte.