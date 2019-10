ERSTE REIHE - DIE MUSIKKOLUMNE : Pixies: Die Erfinder des Laut/Leise-Tricks

ZUGABE!

Am 2. Oktober ist James Walsh zu Gast in der Rockhal Esch, bekannt wurde er als Frontmann der britischen Band Starsailor. Am 2. Oktober spielt auch Savoy Brown – britische Urgesteine – im Ducsaal Freudenburg. Am 3. Oktober bringen Motorpsycho Psychedelic-Rock in die Rotondes (Luxemburg). Ein Indie-Höhepunkt in der Philharmonie ist der Auftritt von Apparat – alias Sascha Ring – am 13. Oktober. Die düsteren Sisters of Mercy um Andrew Eldritch spielen am 16. Oktober in der Rockhal Esch. Mit Fortuna Ehrenfeld spielt einer der interessantesten neuen deutschen Bands im MJC-Keller (20. Oktober). Am 31. Oktober spielt New Model Army in der Eisenbahnhalle Losheim. Machine Head spielt am 27. Oktober in Luxemburg (Luxexpo) ⇥(AF)