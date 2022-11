Musik : Placebo in Luxemburg: 6500 Fans feiern in der Rockhal (Fotostrecke)

Zurück in die alte Heimat: Die britische Band Placebo spielte am Freitagabend vor 6500 Zuschauern in der ausverkauften Rockhal.

In Luxemburg hatten sich Sänger Brian Molko und Bassist Stefan Olsdal einst kennengelernt. Im Zentrum der Show stand das neue Album Never Let Me Go , aber auch die alten Hits wie The Bitter End oder Song to say Goodbye.