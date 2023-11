Geschichte zum Hören Novemberpogrome 1938: Als an der Mosel Juden verfolgt und Synagogen zerstört wurden (Podcast)

Die NS-Propaganda schwadroniert vom angeblich spontanen „Volkszorn“ als Reaktion auf die tödlichen Schüsse eines 17-Jährigen auf den deutschen Diplomaten Ernst vom Rath in Paris. Doch in Wirklichkeit sind die Pogrome eine von oben gesteuerte Kampagne des Nazi-Regimes, und sie verdecken eine andere Tragödie: Der junge Herschel Grynszpan wollte mit dem Attentat in Paris gegen die Deportation seiner jüdischen Eltern protestieren. Diese lebten wie Tausende andere polnische Juden seit Jahrzehnten in Deutschland, als die Nazis sie in einer Nacht- und Nebel-Aktion ins Nachbarland vertreiben. In Polen sind jüdische Flüchtlinge aber ebenso wie in anderen europäischen Ländern alles andere als willkommen.