Trier : Podcast zur Trierer Gutenbergbibel II

Trier Die Wissenschaftliche Bibliothek der Stadt Trier hat einen neuen Podcast veröffentlicht. In ihm wird die Geschichte der Gutenbergbibel II erzählt, die der erste Leiter der Stadtbibliothek, Johann Hugo Wyttenbach, 1828 in einem Bauernhaus in Trier-Olewig fand.