Poems for Laila begeistert mit einer Mischung aus dunklem Folk, Pop und Chanson. Das Duo erinnert an Paare wie Hazlewood & Sinatra oder Gainsbourg & Birkin. Das Konzert am Donnerstag, 4. April, 20 Uhr, wurde von der Synagoge Wawern in das Bürgerhaus Wiltingen verlegt. red