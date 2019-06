Literatur : Poetikvorlesung mit Ann Cotten

Ann Cotten, Poetikvorlesung, 12. Juni, 18.15 bis 20.15 Uhr, Universität Trier, Gebäude C, Hörsaal 7.

(red) Die mehrfach ausgezeichnete Dichterin Ann Cotten spricht in Trier im Rahmen der Ringvorlesung der Forschungsgruppe „Lyrik in Transition“ über „Kalifornische Erkundungen“. Darin verarbeitet die aus den USA stammende, seit 2006 in Deutschland lebende Autorin Erfahrungen aus Los Angeles, vor allem mit dem Prozess der „Quasi-Exilierung“ der Ureinwohner. Der Eintritt ist frei.