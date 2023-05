Aufgeschlagen – Neue Bücher Politthriller zum Klimawandel: „°C-Celsius“ von Marc Elsberg

Der Roman bekommt zusätzliche Dynamik durch ein konkurrierendes Projekt anderer Staaten, deren Ziele weitaus radikaler sind als alles, was der chinesische Sonnenschirm je erreichen könnte. Elsberg erzählt diese Entwicklungen mit einer großen Anzahl von Figuren und ständig wechselnden Perspektiven und Handlungssträngen. Die 600 Seiten des Romans verteilen sich auf 142 Kapitel, die auch dadurch für Abwechslung sorgen, dass manche die Handlung direkt fortsetzen, während andere in die Zukunft projizieren, was sich langfristig aus den Vorschlägen für das konkrete Leben der Menschen ergeben würde.