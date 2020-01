Konzert : Popmusik aus England in der Rockhal

Foto: Mika

Esch-sur-Alzette (red) Bekannt wurde Mika mit dem Lied „Relax, Take It Easy“ aus seinem Debütalbum „Life in Cartoon Motion“ aus dem Jahr 2006. Am Mittwoch, 29. Januar, 20 Uhr, ist der libanesisch-britische Sänger in der Rockhal in Esch-sur-Alzette/Luxemburg zu Gast und präsentiert im Rahmen seiner „Revelation“-Tour sein Album „My Name Is Michael Holbrook“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red