Welterbe Porta, Ada & Co: Was das Trierer Welterbe bringt

Nicht wenige der jährlich fünf Millionen Gäste besuchen die Stadt Trier wegen ihrer römischen Vergangenheit. Dabei spielen die neun Stätten Weltkulturerbe, von denen acht mitten in der Stadt und die Igeler Säule rund zehn Kilometer entfernt im Grenzort Igel liegen, eine große Rolle. Ob Porta Nigra, Amphitheater oder Kaiserthermen – das 1986 von der Unesco verliehene Welterbe-Label für römische Denkmale sowie die aus deren Ruinen erbauten Komplexe Dom und Liebfrauenkirche übt nach Einschätzung von Experten eine immer größere Anziehungskraft auf Touristen aus. 1,3 Millionen Menschen strömen laut der Dominformation Trier jährlich in den Dom St. Peter, etwas weniger in die benachbarte gotische Liebfrauenkirche. Und in Porta Nigra, Amphitheater und Kaiserthermen, die dem Land Rheinland-Pfalz gehören und für die Eintritt zu zahlen ist, strömten 2022 laut Innenministerium insgesamt mehr als 460.000 Besucher. Laut Professor Joachim-Felix Leonhard, Vorsitzender der Deutschen Unesco-Nominierungskommission „Memory of the world“, wächst die Bedeutung des Welterbes international. Wenn etwa in China oder Japan über die „european five“ diskutiert werde, spiele das Label Weltkulturerbe eine große Rolle für die Entscheidung, wohin man letztlich reise.