Musikfestival : Jetzt doch: Helge Schneider, Olli Schulz und Campino spielen bei Porta³

Trier Gute Nachrichten für Konzertfans: Helge Schneider, Olli Schulz und Campino werden nun doch beim Musikfestival Porta³ auftreten. Die Absage ist damit vom Tisch. Wieso es jetzt doch funktioniert.

Jetzt jedoch die (schöne) Rolle rückwärts: Die Änderungen der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom Donnerstag, 10. Juni, machen ab dem 18. Juni Veranstaltungen mit einer Besucherzahl von 500 Personen möglich. Aufgrund dieser Novelle ist es den Veranstaltern des Porta hoch 3-Festivals, der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) und Popp Concerts, in Zusammenarbeit mit dem Künstler gelungen, die Show „Helge & The Snyders“ am 19. Juni stattfinden zu lassen. Das teilen die Veranstalter mit.

Zum Zeitpunkt der Verlegung war die Show von „Helge & The Snyders“ bereits ausverkauft, durch die Verlegung werden voraussichtlich keine Tickets in den Verkauf gehen.

Ersatztermine für Campino, Olli Schulz und Versengold

Für die am 16. und 17. Juni geplanten Veranstaltungen mit Campino und Olli Schulz , die nach geltender Rechtsgrundlage nicht stattfinden können, konnten Ersatztermine am 10. August (Campino) und 19. August (Olli Schulz) beim Arena Open Air Sommer auf dem Vorplatz der Arena Trier gefunden werden. Auch hier waren beide Veranstaltungen zum Zeitpunkt der Verlegung ausverkauft. Vorerst sind keine Tickets für die Shows verfügbar.

Für die Band Versengold (ein Interview finden Sie hier) konnte aufgrund terminlicher und logistischer Gründe der ursprüngliche Termin am 18. Juni nicht gehalten werden. Daher wird Versengold am 13. August ebenfalls auf dem Vorplatz der Arena Trier einen Ersatztermin spielen. Tickets für den neuen Termin werden in Kürze in erhältlich sein.