Weltkulturerbe : Das Alter hat sie schwarz gefärbt

Die Porta Nigra in ihrer ganzen Breite, wie sie sich den vom Hauptmarkt kommenden Besuchern und Einheimischen präsentiert. Ihre Geschichte ist noch gut an der Fassade abzulesen. Foto: David Kunz

Vielen vertraut und doch noch voller Geheimnisse: Die Trierer Welterbestätten sind zwischen 800 und 2000 Jahre alt und faszinieren bis heute Millionen Menschen. Und immer wieder überraschen Porta Nigra, Amphitheater und Co. mit Erkenntnissen über ihre einstige Bedeutung. So offenbarte sich das wahre Alter der Porta erst vor drei Jahren. Und wie die Kaiserthermen einst genutzt wurden, wissen wir bis heute nicht. In einer Serie stellt der TV alle neun Stätten vor, die die Unesco 1986 zum Welterbe Trier ernannt hat. Und fragt dabei auch, welche Rätsel sie uns noch heute aufgeben.