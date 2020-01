Kostenpflichtiger Inhalt: Geschichte : Porta Nigra wird 1850 Jahre alt: Jeder ihrer 7000 Steine erzählt Geschichte

Die Porta Nigra, Wahrzeichen Triers und schon seit 1850 Jahren nicht aus dem Stadtbild wegzudenken. Foto: GDKE/Thomas Zuehmer

Trier Noch viel mehr als Marx, Viez und Flieten gehört die Porta Nigra zur DNA der Stadt Trier. Jetzt feiert sie ihren 1850. Geburtstag.

Trutzig schwarz steht sie da im Nieselregen und wacht über die Stadt. Kein einziger Tourist bestaunt sie. Und auch die Trierer eilen an diesem nassen Januarmorgen auf dem Weg zur Arbeit achtlos mit tief ins Gesicht gezogenen Kapuzen an ihr vorbei. Dabei hat sie Geburtstag!

Einen runden noch dazu: 1850 Jahre wird die Porta Nigra im Jahr 2020 alt. Noch nicht lange ist das Rätsel um ihr wahres Alter gelüftet: 2017 entdeckten Forscher bei Ausgrabungen im Grünstreifen der Trierer Nordallee ein Stück Eichenholz, das beim Bau der Stadtmauer als Schalung diente. Dendrochronologische Untersuchungen zeigten, dass die Eiche 169/170 gefällt wurde. Damit ließ sich der Baustart für Mauer und Porta 2018 auf das Jahr 170 datieren.

Extra Ausstellung über die Porta Nigra Anlässlich des Porta-Jubiläums zeigen das Rheinische Landesmuseum und der Südwestrundfunk (SWR) die Ausstellung „Porta Nigra – Ansichten aus drei Jahrhunderten“ vom 23. Januar bis 23. April im Trierer SWR-Studio. Rund ein Dutzend Aquarelle, Lithografien und Grafiken mit Ansichten der Porta aus dem 18. bis 20. Jahrhundert sind aus der Sammlung des Landesmuseums ausgesucht worden – vom touristischen Andenkenblatt bis hin zu großformatigen Aquarellen aus bürgerlichen Häusern. Die Schau ist montags bis freitags zwischen 10 und 17 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Zur Vernissage führen Dr. Anne Kurtze und Dr. Karl-Uwe Mahler am 23. Januar ab 18 Uhr ins Thema ein. Am 20. Februar, 17.30 Uhr, sprechen in einem Vortrag Christoph Lindner (Ludwig-Maximilians-Universität München) und Andreas Rzepecki (Dendrochronologisches Labor im Landesmuseum) über: „170 n. Chr.: eine dendro-archäologische Spurensuche zur Errichtung der Stadtmauer und Porta Nigra“.

Ein Tor, das – liebevoll „Pochta“ genannt – zwar zur DNA der Trierer gehört. Ja, das es wie kein anderes vermag, tiefe Heimatliebe zu entflammen. Und doch machen sich die Einheimischen höchst selten die Mühe, mal hinaufzuklettern auf das größte und am besten erhaltene römische Stadttor nördlich der Alpen. Dabei gäbe es drinnen auch für sie viel zu staunen. Und zwar gleich hinter dem 2015 errichteten Kassenhäuschen, wo sich eine moderne Wendeltreppe bis in 32 Meter Höhe schraubt und ihren schwer atmenden Besuchern unmissverständlich zeigt, wie hoch dieses Gebäude eigentlich ist, das von außen vor allem massiv wirkt.

„7000 Steine wurden verbaut, pro Tag vier“, sagt Uwe Mahler, Herr der Porta Nigra, oder genauer: Referent für Römerbauten bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe. Dass man das so genau sagen kann, liegt daran, dass die großen Quader mit Tagesdaten versehen wurden. „Der achte Tag vor den Iden des August“ steht da auf Latein links der Treppe in einen Stein gemeißelt. Andere Quader sind mit Buchstaben gekennzeichnet, bei denen es sich laut Mahler wohl um Abkürzungen von Namen der 187 Steinbruch-Inhaber handelt, die den Sandstein aus Kyll-, oder Biewertal nach Trier lieferten.

Und so sah die Porta als Kirche 1798 aus – kurz bevor Napoleon sie zurückbauen ließ. Foto: Rheinisches Landesmuseum Trier, GDKE RLP.

Für ein Tor, das nicht nur der Verteidigung diente. „Im 2. Jahrhundert war es relativ friedlich, man wollte mit der Stadtbefestigung auch zeigen, dass man Geld hat“, sagt Mahler, der sich freut, nun für die Porta verantwortlich zu sein, für ein „unglaublich gut erhaltenes Bauwerk, das sich in jedem Handbuch für Archäologie findet“.

Immer nur Friede und Freude herrschte allerdings auch im 2. Jahrhundert nicht. Davon zeugen rötliche Brandspuren auf der stadtabgewandten Seite des Tors. Sie sind wohl im Jahr 197 in Bürgerkriegswirren entstanden, als feindliche Truppen Trier belagerten. Die Forschung geht heute davon aus, dass eine Einheit des Usurpators Clodius Albinus versuchte, die geschlossenen Fallgatter zu sprengen. Doch aus Mainz eilte Hilfe herbei und die Porta blieb heil.

Ein Stück Eiche als Kronzeuge: Dieser Rest einer Spundwandbohle lässt sich exakt datieren. Die Eiche wurde im Winter 169/70 gefällt. Mit dem Bau von Stadtmauer und Porta Nigra wurde anno 170 begonnen. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Roland Morgen

Wurde sie überhaupt jemals erobert? Laut Mahler gibt es keine Hinweise darauf, dass der „Zwinger“, so nennt er den nach oben hin offenen Raum zwischen den Toren, jemals eingenommen wurde. Wäre dies doch geschehen, hätten die Trierer Soldaten ihn von oben verteidigt mit allem, was in den Rundtürmen für solche Fälle gelagert war: Große Steine, heißes Pech, Pfeile und Wurfgeschosse wären von oben auf die Feinde herabgesaust durch eine Öffnung, die es später gar nicht mehr gab.

Denn als die Porta Nigra im frühen Mittelalter nach dem Tod und der Heiligsprechung des Einsiedlers Simeon 1035 von Erzbischof Poppo zum Gotteshaus umgebaut wurde, schloss man das riesige Loch. Der „Zwinger“ wurde zum Hauptschiff der Doppelkirche, die Wehrgänge zu ihren Seitenschiffen.

Und da, wo zu Römerzeiten Soldaten patroullierten, wo sie von oben dem quirligen Leben der Metropole zusehen konnten – müden Reisenden, die auf ihren Wagen durchs Stadttor rollten, Händlern, die in den vorgelagerten Arkadengängen Gemüse verkauften und all den Menschen, die die Porta auf ihrem Weg zur Arbeit keines Blickes würdigten –, da befand sich im Mittelalter der Zugang zur Kirche. Die Tore waren zugeschüttet worden. Über eine Freitreppe gelangte man direkt in das erste Stockwerk, wo sich das Gotteshaus fürs Volk befand. Darüber lag die Kirche des Simeonstifts.

„Wir haben extrem großes Glück, dass die Porta noch da ist“, sagt Anne Kurtze vom Rheinischen Landesmuseum, Kuratorin einer Ausstellung zum Geburtstag des Stadttores (siehe Extra). Während andere Stadttore als Steinbruch genutzt wurden und für immer aus dem Stadtbild verschwanden, überdauerte die Porta Nigra als Wallfahrtskirche, bis Napoleon diese 1802 schließen ließ und dem Römerbau weitgehend seine alte Form zurückgab. So zeugen heute nur noch kunstvolle barocke Heiligenreliefs, ein Säulengang oder eine Apsis von den langen Jahrhunderten, in denen das römische Denkmal ein bedeutendes Gotteshaus war. Wie viele Menschen hier wohl getauft wurden? Wie viele gingen hier den Bund des Lebens ein? Schon immer gehörte die Porta zum Leben der Trierer.

Ein Denkmal, das Kurtze auch deswegen so fasziniert, weil es einerseits „so einfach ist, zu sagen, was es war: ein Stadttor“, weil die Porta aber andererseits eine extrem komplexe Geschichte habe. Eine Geschichte, die noch lange nicht zu Ende ist – auch wenn sich heute vieles darum dreht, das außergewöhnliche Erbe der Römer, das seit 1986 auch dem Schutz der Unesco untersteht, für die Nachwelt zu erhalten und erfahrbar zu machen. 2020 wird in der Apsis ein neues 3-D-Modell aufgestellt, das die Porta als Kirche zeigt. 2022 stehen die nächsten größeren Sanierungsarbeiten an: Dann wird das antike Tor gereinigt und von schädlichen Flechten oder Schmutz befreit. „Aber keine Angst, sie bleibt schwarz“, sagt Mahler.