Maler, Bildhauer, Zeichner : Ein Leben für Kunst und Lehre

Maler, Zeichner, Bildhauer, Pädagoge: Der Trierer Künstler Clas Steinmann. Foto: Eva-Maria Reuther

Trier Der Trierer Künstler und ehemalige Hochschullehrer Clas Steinmann wird am 9. Juni 80 Jahre alt.

„Sie bleiben nicht länger als einen Tag“ hatte man ihm beim Aufbruch nach Trier prophezeit, wo er sein Referendariat für das Lehramt als Kunsterzieher am heutigen Humboldt-Gymnasium absolvieren wollte. Im fernen Rheinland-Pfalz sei das in kürzerer Zeit möglich, war ihm gesagt worden, als hier in Berlin, wo er gerade sein Studium an der Hochschule der Bildenden Künste abgeschlossen hatte. Das war 1968. Über ein halbes Jahrhundert später ist Clas Steinmann noch immer in der Stadt an der Mosel. Wurzeln haben nicht nur die Bäume in seinem schönen Garten geschlagen, wo er an diesem warmen Junitag am Teich mit Wasserlilien sitzt, um über sein Leben und seine Kunst zu sprechen.

Längst ist der Wahltrierer fest in der städtischen Kunst-und Kulturszene verortet, die er als Künstler wie als Lehrender entschieden bereichert und hochengagiert gefördert hat. Die jüngste Auszeichnung mit dem Ramboux-Preis 2022 der Stadt Trier für sein Lebenswerk (der TV berichtete) würdigt nur einmal mehr Clas Steinmanns vielfältiges verdienstvolles Wirken. Ein „Einzeller“ ist der 1941 in Gießen geborene Hesse schließlich auf keinen Fall. Um es zum runden Geburtstag frei nach Dichterfürst Goethe zu sagen: Zwei Seelen wohnen in der Brust des umtriebigen Mannes, die des Künstlers und die des Lehrers. Als stimmige Doppelnatur haben sie sein Schaffen bestimmt. Natürlich spiele die Kunst in seinem Leben eine zentrale Rolle, sagt Steinmann. „Aber das Pädagogische war mir auch immer ein ganz wichtiges Anliegen.“ Schon damals als er in der Jugendarbeit tätig war, als Student beim Auslandsaufenthalt in Amerika und schließlich im Lehramt am Trierer Angela-Merici-Gymnasium. Von dort wechselte er 1972 als Professor für Zeichnen und Gestaltungsgrundlagen an die Fachhochschule Trier, die heutige Hochschule. An der „Schnittstelle zwischen Architektur und Innenarchitektur“ motivierte der Hochschullehrer seine Studierenden zu kreativem Mut. „Ich wollte, dass meine Studentinnen und Studenten nicht einfach abzeichnen, sondern eigene Visionen entwickeln.“ Tatkräftig beteiligte er sich an der Umstellung und Neuorganisation der Studiengänge infolge des „Bologna-Prozesses“. Die eigene künstlerische Arbeit voranzutreiben, vergaß der inzwischen weißhaarige Mann mit dem kurzen Haarschnitt über dem energischen Gesicht dabei nicht.

Gefühlt zahllos sind die Arbeiten des Multi-Media-Künstlers. Gerahmt und in Reih und Glied steht zumindest ein Teil von dem, was an Ideen Bild wurde, in den Regalreihen seines Ateliers. Die Liste seiner Ausstellungen ist lang, zahlreich seine Werke im öffentlichen Raum. Für breite Aufmerksamkeit sorgte in Trier sein als Stelen gestaltetes Mahnmal für die von den Nationalsozialisten deportierten und ermordeten Sinti und Roma am Bischof- Stein-Platz.