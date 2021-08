Porträt : Was der Eifeler Horst Hültenschmidt als Promoter von Grönemeyer, Metallica, Wolfgang Petry und Co. erlebt hat

Foto: TV / Florian Schlecht Der Eifeler Horst Hültenschmidt war Promoter von Grönemeyer, Metallica, Wolfgang Petry und Co.

Prüm Der 68-Jährige tourte einst mit Musikstars um die Welt. Er trank Bier mit Metallica, tauschte nach Ketchup-Kleckereien die Hose mit Wolfgang Petry und erlebte mit Heino eine Geschichte, die ans Herz geht. Heute will Hültenschmidt Kultur, Musik und Genuss in der Eifel voranbringen. Und nutzt die Gästetoilette als „kleinste Galerie der Welt“, in denen sich alte Erinnerungen tummeln. Ein Porträt.