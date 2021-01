Film : Unterwegs zwischen Berlin und London

Trier/London Wenn donnerstags in der RTL-Serie „Magda macht das schon“ die polnische Altenpflegerin wieder das Leben der Familie Holtmann aufwirbelt, wird – so viel darf man spoilern – bald ein neues Gesicht auftauchen. Verkörpert wird es von dem aus Trier stammenden Schauspieler David Nolden.

Jetzt ist er zu Besuch in Trier, wo er vor fünf Jahren Abitur machte und seine ersten Rollen im Stadttheater und mit experimentellem Straßentheater hatte. „Ich wollte schon damals Schauspieler werden“, erzählt David Nolden, dem gleich nach dem Schulabschluss sein Kameradebüt im Fernsehfilm „Blutgeld“ den Weg zum Film ebnete. Es folgten einige Rollen beim Fernsehen, nicht zuletzt in der ARD-Serie „Hotel Heidelberg“ an der Seite unter anderem von Christoph Maria Herbst und Annette Frier. Stand damals noch die Theaterbühne ganz oben auf der beruflichen Wunschliste, hat sich der Fokus mittlerweile ganz in Richtung Film verlagert. „Zur Zeit ist mein Hauptaugenmerk auf dem Film“, sagt er. „Das letzte Mal, dass ich Theater gespielt habe, das war vor vier Jahren in Österreich.“ In Bregenz war er zwei Monate lang für eine Uraufführung engagiert.

Nicht mehr ändern will der Darsteller die Wahl seiner Ausbildung. „Das Kapitel der klassischen Schauspielschule ist abgehakt“, ist er überzeugt, „aber nicht die Ausbildung in den Beruf. Weil das kein Beruf ist, den man irgendwann fertig gelernt hat.“ Beim Dreh von „Hotel Heidelberg“ über drei Jahre in der ARD habe er „sehr, sehr viel gelernt, wie man sich am Set verhält, wie man sich vorbereitet, wie man arbeitet, wie die Hierarchien am Set sind“. Außerdem nehme er individuell Unterricht und besuche Workshops zu speziellen Themen. „Ich arbeite mit einem Schauspiel-Coach zusammen, mit dem ich mich auf Projekte und Castings vorbereite.“ Auch für seine Rolle in der RTL-Serie „Magda macht das schon“, deren vierte Staffel im Sommer 2020 gedreht wurde und bei der er in einer der nächsten Folgen auftauchen wird.