Bildende Kunst / Menschen : Ein Wunsch ist noch offen

Bitburg/Prüm Nach acht Jahren hat Marie-Luise Niewodniczanska ihr Amt als Präsidentin der Europäischen Vereinigung Bildender Künstler aus Eifel und Ardennen abgegeben. Eine Bilanz.

Eigentlich weiß man gar nicht so recht, wo man anfangen soll bei den zahllosen Aktivitäten dieser Frau, die keinerlei Altersmüdigkeit zu kennen scheint. Denn bei Marie-Luise Niewodniczanska hängt alles mit allem zusammen: die Liebe zu Kunst und Archäologie, ihr Studium der Architektur, ihr Engagement für die Denkmalpflege und nicht zuletzt ihre große Liebe zur heimatlichen Region. „Act local, think global“ (lokal handeln, global denken), die Devise dieser Zeit lebt die Bitburgerin seit jeher mit vollem Einsatz und aus vollem Herzen.

Nicht anders als Präsidentin der Europäischen Vereinigung Bildender Künstler aus Eifel und Ardennen (EVBK), deren Vorsitz sie 2011 übernommen hatte. Nach acht Jahren hat sie ihn jetzt an ihren Nachfolger Gerald Keßler abgegeben. „Die Arbeit hat mir viel Freude gemacht“, resümiert die 1938 geborene Honorarprofessorin der Hochschule Trier, „aber nun ist es Zeit, den Stab weiterzugeben“. Ein bisschen mit Wehmut sagt sie das, denn schließlich hat sie etliches auf den Weg gebracht. Gleichwohl gilt auch für sie: „Wenn es am schönsten ist, soll man gehen.“

„Mir war es stets wichtig, diesen uralten Kulturraum Eifel-Ardennen zu fördern und ins Bewusstsein zu rücken“, bestätigt Niewodniczanska. Mehr noch: „Mir hat die Internationalität der Vereinigung natürlich sehr gefallen“, erklärt die weltläufige Witwe eines hochverdienten Polen in Deutschland, die an der Hochschule ETH in Zürich ihr Architekten-Diplom gemacht hat. Wie stets nahm sich die neue Präsidentin ihrer Aufgabe mit vollem Einsatz an. Mit Verve machte sie sich daran, eine Jury nach modernem Muster einzusetzen, soll heißen eine Jury, die ohne Namensnennung der Künstler die Werke anonym bewertete, die zur traditionellen Jahresausstellung in Prüm eingereicht waren und deren Jury-Mitglieder turnusmäßig wechselten. Fortgeführt und ausgebaut wurden die von Niewodniczanskas Vorgänger ins Leben gerufenen Ausstellungsprojekte in Belgien und Luxemburg.