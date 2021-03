Portrait : Mitte ohne Mittelmaß

Hat erst im Ruhestand mit dem Schreiben angefangen: Rolf Ersfeld. Foto: Martin Möller

Einst Geschäftsführer der Trierer Industrie- und Handelskammer, jetzt angesehener Romancier: Rolf Ersfeld. Seine Themen sind vielfältig wie das Leben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Möller

Literarische Höhenflüge? Rolf Ersfeld bezieht nachdrücklich Distanz zu allen haltlosen Visionen. Der ehemalige Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Trier hatte auf seinen Arbeitsgebieten Technik und Recht genug zu tun mit der harten Realität. Und als er sich im Ruhestand zunächst am Abfassen kleinerer Texten versuchte, war das wohl eher eine selbst-therapeutische Maßnahme gegen den oft deprimierenden und zuweilen gefährlichen Pensionsschock. „Ich konnte auf diese Weise meine Büro-Tätigkeit eins zu eins fortsetzen“, betont Ersfeld. Und ergänzt: „Ich habe immer gern geschrieben“.

Schon die ersten Texte zu verfassen, war ihm ein „Quell großer Freude“. Aber es bedurfte neben persönlichen Entwicklungen auch externer Anstöße, damit sich der Kurzgeschichten-Autor Ersfeld zum Romancier entwickeln konnte. Da war zunächst die Einsicht, dass das geplante Kinderbuch doch nicht so einfach zu schreiben war. Ein Quäntchen Glück gehörte auch dazu – der eher zufällige Kontakt zu interessierte Zeitgenossen, die Entdeckung des Schweizer Verlags „ILV“. Und es spielten wohl auch die Erfahrungen aus der Arbeit als Geschäftsführer und zertifizierter Wein-Botschafter mit . In diesem Netz von Anregungen entstand im Jahr 2011 Ersfelds erster Roman „Winterbirnen“. „Eiskalt, doch zuckersüß sind die Birnen, die sich drei Kinder im deutschen Nachkriegswinter teilen“, heißt es im Ankündigungstext. Der abschließende „Dank“ richtet sich an ein Dutzend hilfreicher Geister. Und der Autor unterstreicht: „Von der ersten Idee bis zur endgültigen Realisierung eines Buchs ist es ein langer Weg mit vielen Zweifeln.“

Extra Werke des Autors Rolf Ersfeld Rolf Ersfeld hat zahlreiche Romane geschrieben. Dies sind die Titel: Winterbirnen (erschienen 2011) Mattuschkes Versuchung (2012) Balthasars Hände (2012) Delfin und Magnolie (2014) Vereinzelt Nebel (2014) Die Spur der Eiskristalle (2015) Paul und die Herbst-Zeitlose (2016) Gedankengeräusche (2018) Die Farbe der Zahlen (2020) Die Werke sind erhältlich im Buchhandel und kosten pro Band 14,70 Euro.

Mit den „Winterbirnen“ indes hatte Ersfeld seinen ganz persönlichen Stil gefunden. In erster Linie geht es ihm um Individualität – der Texte und der Figuren. Spätestens jetzt sind seine Schilderungen reich an Phantasie und doch geerdet und an der Wirklichkeit geschult. Der Stil ist farbig, aber ohne Extravaganzen. Es ist ein Stil der Mitte ohne Mittelmaß.

Aktuelle Diskursthemen wie Kindesmissbrauch und Transsexualität werden integriert. Und mit präzise und sorgfältig integrierten erotischen Abschnitten gelingt es Ersfeld, Sinnlichkeit zu beschwören und zugleich von literarischer Pornografie Abstand zu halten. Ein einziger Versuch freilich führte nicht zum Ziel. Der Kriminalroman „Die Spur des Eiskristalle“ stieß bei den Lesern überwiegend auf Ablehnung. „Damit muss man leben“, sagt Ersfeld. Und kehrte zum vertrauten Roman-Genre zurück.

Die Thematik in Ersfelds neuestem Roman „Die Farbe der Zahlen“, ist zugleich unkonventionell und nachvollziehbar. Hauptfigur Jasper T. besitzt die Fähigkeit zur sogenannten Synästhesie. Er hat die außergewöhnliche Begabung, Unterschiedliche Zahlen in unterschiedlichen Farben zu sehen. Das verschafft ihm eine Sensibilität, die er erst allmählich als Gewinn begreift. Synästhesie und der Umgang damit steht im Mittelpunkt der Romanhandlung. Die ist emotional dicht und doch nicht überladen.